Babilon MMA 43 i 44 już za rogiem! Czas na walki

W walce wieczoru gali Babilon MMA 43 w Skierniewicach do pierwszej obrony mistrzowskiego pasa wagi lekkiej przystąpi "Podkarpacki Bóg Wojny" - czyli Mateusz Makarowski (11-5-1), który w październiku znokautował w 4. rundzie Filipa Lamparskiego na jubileuszowej gali Babilon MMA 40 w kultowej Kopalni Soli "Wieliczka". Rywalem Makarowskiego miał być pierwotnie mający passę 9 zwycięstw z rzędu Marcinem Jabłońskim (12-2), ale kontuzja wykluczyła jego udział, więc z co-main eventu przeskakuje niedawny pretendent do mistrzowskiego tytułu

- Krzysztof Mendlewski (6-3), który w dodatku pokonał obecnego czempiona na gali Babilon MMA 24 we wrześniu 2021 roku.



- Lubimy walki z historią. Układając kartę do tej gali, zabezpieczyliśmy się na przypadek kontuzji któregoś z uczestników walki wieczoru i dzięki temu mogliśmy zareagować w taki sposób, że kibice nie będą zawiedzeni - tłumaczy Artur Gwóźdź, matchmaker Babilon MMA. - Walka Makarowski kontra Mendlewski 2 i tak musiałaby się w końcu odbyć. Ich style gwarantują wielkie widowisko, które na wydłużonym mistrzowskim dystansie może się okazać jeszcze lepsze!



Karta walk gali Babilon MMA 43 w Skierniewicach:



Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze lekkiej (do 70 kg):

5 x 5 min - Mateusz Makarowski (11-5-1) vs Krzysztof Mendlewski (6-3) Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Fabiano "Jacarezinho" Silva (34-14-1) vs Krystian Duński

(10-6-1)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Krystian Szczęsny (3-2) vs Marek "Grizzly" Jakimowicz (3-3) Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Piotr "Tadek" Drozdowski (4-7) vs Przemysław Wełnicki (0-2) Walka w umownym limicie do 95 kg:

3 x 5 min - Iwo Baraniewski (2-0) vs Michał "Gutek" Gutowski (11-16) Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Arkadiusz Kolus (1-1-1) vs Kacper "Sandro" Pakeltys (1-0) Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Hubert Wybierała (debiut) vs Łukasz Kłos (debiut) Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min - Bartosz Wdowiński vs Szymon Sobków Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min - Maciek Korbecki vs Jakub Pakulski



Karta walk gali Babilon MMA 44 w Jaworznie



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Filip Lamparski (7-3) vs Davide Martinez (8-3) Walka w umownym limicie do 80 kg:

3 x 5 min - Michał Pietrzak (10-7-1) vs Joel Kouadja (7-11) Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Kamil Warzybok (5-3) vs Błażej Majdan (5-4) Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Jarosław Lech (10-9) vs Mariusz Krzeszowski (2-1) Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Michał Guzik (3-0) vs Michał Pezda (1-0) Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Maksymilian Kowalski (2-0) vs Kamil Woźny (debiut) Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Kamil Piątkiewicz (1-0) vs Oliwier Filipiak (debiut) Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min - Igor Skoczylas vs Kamil Drzymała Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min - Jakub Kowalski vs Krzysztof Lipiński _____



Gala Babilon MMA 43 w Skierniewicach:



Termin: piątek 22 marca 2024, godz. 19:00

Miejsce: OSiR Skierniewice

Bilety: www.eventim.pl/artist/babilon-mma/babilon-mma-43-3584327

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz Polsat Box Go

Akredytacje: media@babilonpromotion.pl

Współpraca: biznes@babilonpromotion.pl



Gala Babilon MMA 44 w Jaworznie:



Termin: sobota 23 marca 2024, godz. 19:00

Miejsce: MCKiS Jaworzno

Bilety: www.eventim.pl/artist/babilon-mma/babilon-mma-44-3582563

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz Polsat Box Go

Akredytacje: media@babilonpromotion.pl

Współpraca: biznes@babilonpromotion.pl

Reklama