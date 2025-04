Cały świat czeka na tę walkę Usyka, jest już data. Nadchodzi unifikacja

Platforma DAZN na X potwierdziła datę unifikacyjnej walki Ołeksandra Usyka z Danielem Dubois. Pokrywa się to z doniesieniami magazynu "The Ring". Podano także lokalizację konfrontacji. Tradycjonaliści będą zadowoleni, wszystkie światła skierują się nie na stolicę Arabii Saudyjskiej, lecz świątynię brytyjskiego sportu - Wembley. To ma być jedno z ostatnich wyzwań ukraińskiego czempiona.