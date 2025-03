"Nie lubię tego robić". Tak Flick potraktował Lewandowskiego, złamał zasadę

W derbach Katalonii z Gironą FC Barcelona była stroną dominującą na przestrzeni całego spotkania, ale mimo to mecz nie był dla niej łatwy. Bramka dość długo nie chciała wpaść, a gdy już gospodarze zdobyli gola na 1:0, goście dość szybko wyrównali.

Przy stanie 1:1 FC Barcelona znalazła się pod dużą presją. Ewentualna strata punktów oznaczałaby zmniejszenie przewagi nad Realem Madryt do zaledwie jednego punktu. W tamtym momencie ktoś po prostu musiał wziąć ciężar tego meczu na swoje barki.

Zrobił to Robert Lewandowski . Polak w 61. minucie spotkania zdobył genialną bramkę na 2:1, a około kwadransa później dołożył drugiego gola. Dublet Polaka sprawił, że FC Barcelona mogła przestać martwić się o wynik, ponieważ spotkanie znajdowało się pod jej całkowitą kontrolą. W końcówce Ferran Torres zdobył jeszcze gola na 4:1 i ustanowił wynik, ale te derby Katalonii miały jednego bohatera - Roberta Lewandowskiego.

Hansi Flick nie wytrzymał. Zrobił wyjątek dla Lewandowskiego

Lewandowski strzelał kluczowe gole w tym sezonie. Nie lubię chwalić piłkarzy indywidualnie, ale on jest wyjątkowy. Cieszę się również z powodu Ferrana to był bardzo ważny gol

W drugiej połowie tego sezonu Robert Lewandowski przeszedł przez mały strzelecki kryzys, ale wszystko wskazuje na to, że już go zażegnał. Polak znowu strzela jak na zawołanie, a jego gole przyczyniają się bezpośrednio do bardzo ważnych zwycięstw "Dumy Katalonii".