Robert Lewandowski sezon 2024/2025 rozpoczął w absolutnie spektakularnym stylu. Polak bowiem dzięki współpracy z Hansim Flickiem wrócił do wysokiej formy, która przez lata dawała mu miejsce wśród najlepszych napastników piłkarskiego świata.

W tym samym czasie, samego siebie w wielu momentach nie przypominał Kylian Mbappe, który przyszedł latem do Realu Madryt i wskazywany był na największego rywala "Lewego" do walki o tytuł Pichichi. Do grudnia dorobek napastnika "Królewskich" nie był zbyt imponujący.