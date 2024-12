Już dobrze ponad 1000 dni trwa agresja zbrojna Rosji na Ukrainę, każdego dnia przynosząc cierpienie kolejnych dziesiątek tysięcy ludzi. Choć w wielu sportach - z oczywistych względów - Rosjanie zostali odsunięci na margines i nie mogą brać udziału w zawodach międzynarodowych, to w niektórych dyscyplinach - i niektórych krajach - pozostawiane są im otwarte furtki do występów. Nie inaczej było w przypadku mistrzostw świata w fitnessie funkcjonalnym, w trakcie którym doszło przy tym do dużego skandalu - jedna z uczestniczek została zdyskwalifikowana z powodu napisu na koszulce, który uderzał w Rosję. Jej ubiór nie był jednak przypadkowy.