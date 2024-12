Wielki rosyjski talent w biało-czerwonych barwach. Będzie reprezentował Polskę

Rosjanin oficjalnie Polakiem. Może startować w naszej kadrze

Już wtedy trwał proces, w którym utalentowany Rosjanin miał uzyskać nowe sportowe obywatelstwo - Polskie. - To Władymir zgłosił się do nas, nie było z naszej strony żadnego namawiania - mówił trener kadry, Paweł Abratkiewicz, cytowany przez stronę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

"Po dwóch latach oczekiwania, a także owocnych treningów z Kadrą Polski, "Władek" stanie do walki o kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Wieloboju oraz do Pucharów Świata 3-6 już podczas najbliższych Mistrzostw Polski w Wieloboju, które odbędą się 20-22 grudnia. Na co dzień Vladimir mieszka w Tomaszowie Mazowieckim i będzie reprezentował klub Pilica Tomaszów Maz. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!" - napisał w dalszej części komunikatu.