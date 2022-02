Szymon Marciniak został wybrany sędzią meczu 1/8 Ligi Mistrzów. Polski arbiter poprowadzi spotkanie Inter Mediolan - Liverpool FC. Mecz zostanie rozegrany w środę 16 lutego o godzinie 21:00 na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie.

Szymonowi Marciniakowi asystować będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Paweł Raczkowski, a przed monitorami VAR zasiądą Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski. Pracę sędziów oceniać będzie obserwator UEFA Emil Bozhinovski z Macedonii Północnej.

Reklama

Spotkanie Inter - Liverpool będzie z pewnością emocjonujące

Spotkanie Inter - Liverpool zapowiada się bardzo ciekawie. "The Reds" pewnie wygrali swoją grupę, kompletując 6 zwycięstw, natomiast Inter zajął drugie miejsce, przegrywając w tabeli jedynie z Realem Madryt. Spotkanie Inter - Liverpool obejrzeć można w Polsat Sport Premium.

Szymon Marciniak cieszy się ostatnio bardzo dobrymi notowaniami. Polak regularnie otrzymuje nominacje od UEFA i FIFA. Niedawno uczestniczył w kursie szkoleniowym FIFA, w którym udział brali kandydaci do wyjazdu na mundial. Dodatkowo w pierwszej części sezonu Szymon Marciniak poprowadził aż 4 spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów. Co ciekawe prowadził spotkanie Liverpoolu z AC Milanem, które po zaciętej walce wygrali "The Reds" 3-2.

Czytaj także: Skandaliczne zachowanie Boruca