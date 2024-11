Kilka chwil później, na ekranach pojawiła się grafika z Półautomatycznego Systemu Wykrywania Spalonego (SAOT), która rzekomo wykazała ofsajd - dosłownie na czubku buta. Wzbudziło to jednak wątpliwości, bo w zaprezentowanej animacji widać, że to nie but Lewandowskiego, lecz obrońcy Realu Sociedad, znajdował się na minimalnym spalonym. Zdaniem wielu fanów i ekspertów taka decyzja jest skandaliczna i pozbawia Roberta Lewandowskiego kolejnego gola w La Liga. Do sytuacji odniósł się także szkoleniowiec Barcelony, Hansi Flick, który ostro skrytykował decyzję sędziów.