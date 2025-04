Szalony bój w Ekstraklasie. Pięć goli, potężne ciosy w doliczonym czasie

To miało być jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki . Mecz, który można porównać do szamotaniny nad przepaścią. Naprzeciw siebie stawały bowiem ostatnia i przedostatnia drużyna ligowej tabeli.

Stawka potyczki była czytelna - kto wygrywa, ten opuszcza strefę spadkową. Lechia liczyła na udany rewanż za porażkę z jesieni . Mimo że w Mielcu do przerwy prowadziła, ostatecznie przegrała 1:2, decydującą bramkę tracąc krótko przed końcowym gwizdkiem.

Lechia trafia jako pierwsza, ale.. do przerwy 0:2. Potem spektakularny odwet

Ta sytuacja mocno orzeźwiła piłkarzy Stali. Zwarli szeregi obronne i zaczęli atakować z większym rozmachem. To przyniosło znakomity efekt jeszcze przed przerwą .

Prowadzenie mielczanie objęli w 34. minucie . Na granicy spalonego był Fryderyk Gerbowski , ale ostatecznie do podania z głębi pola wystartował idealnie. Wpadł w pole karne sam, pozwolił się dopędzić obrońcy, ale przymierzył na tyle mocno, że piłka po rękach Szymona Weiraucha wpadła do bramki.

Po zmianie stron Lechia z mozołem szukała okazji do zdobycia bramki kontaktowej. Cel osiągnęła dopiero w 72. minucie . Po zagraniu Rifeta Kapicia w sytuacji sam na sam z golkiperem gości znalazł się Tomasz Bobczek i za moment zrobiło się 1:2.

Ekipa Johna Carvera ruszyła do ataku z podwójnym impetem. Efekt? W pierwszej minucie doliczonego czasu gry ponownie Bobczek uderzył nie do obrony, doprowadzając do remisu. A dwie minuty później zabójczy cios zadał Tomasz Neugebauer!