Burza poza kortem. Odmówiła gry jak Świątek. Nie do wiary, gdzie ją przyłapali

Zresztą nikt specjalnie nie dopytywał. Tyle że nastolatka pojawiła się niebawem na korcie we Francji , gdzie wzięła udział w kwalifikacjach WTA 250 w Rouen.

Afera w czeskim tenisie. Fruhvirtova "żałuje wszystkich fałszywych infiormacji"

- Ta wiadomość nas zszokowała - oznajmił w rozmowie z dziennikiem "Blesk" szef czeskiej federacji, Jakub Kotrba. - Początkowo nie chcieliśmy w to uwierzyć. Powody jej odmowy były niejasne, ale przedstawiła to jako sprawy rodzinne, więc nie próbowaliśmy dociekać.

Dalej Fruhvirtova tłumaczy, że faktycznie borykała się z problemami rodzinnymi. A dodatkowo zmagała się z kontuzją nadgarstka . Do Rouen wybrała się w ostatniej chwili. Kapitan reprezentacji, Petr Pala, miał wiedzieć o jej planach.

- O jej starcie we Francji dowiedziałem się w szatni - twierdzi Pala w rozmowie z dziennikiem "Blesk". - Nie będę się z nikim spierał. Kiedy ktoś przeprasza za poważne problemy rodzinne i gra na turnieju tego samego dnia, uważam to za niefortunne. To zły sygnał. Naprawdę tego nie rozumiem.