Polscy sędziowie w ogniu krytyki. Koszmarny błąd w Lidze Narodów

VAR zawiódł w kluczowym momencie. Polscy sędziowie popełnili niewytłumaczalny błąd

Powtórki pokazały, że Isak znajdował się na pozycji spalonej w chwili podania od środkowego obrońcy. Problem w tym, że piłka trafiła najpierw do Viktora Gyökeresa, który przebywał na własnej połowie. Dopiero później Gyökeres podał do Isaka, który już nie znajdował się na spalonym. Polscy sędziowie VAR wyrysowali linie w niewłaściwym momencie podania do Gyökeresa, myśląc że było to podanie do Isaka. Był to ewidentny błąd, który skutkował anulowaniem prawidłowo zdobytej bramki.