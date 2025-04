Wznieśli puchar, czeka ich rewolucja. Polski siatkarz nawet tego nie kryje

To były symboliczne obrazki w krakowskiej Tauron Arenie. Najpierw siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla jak szaleni cieszyli się z wygranej z Aluron CMC Wartą Zawiercie , wyrwanej po ogromnym zamieszaniu w czwartym secie rywalizacji. Potem Tomasz Fornal zaprosił kolegów, by wspólnie z nim odebrali czek dla MVP spotkania. A na koniec kapitan drużyny Benjamin Toniutti to właśnie Fornalowi i Jakubowi Popiwczakowi odstąpił możliwość pierwszego uniesienia trofeum i rozpoczęcia właściwej celebracji. Reklama

Drużyna świętowała godnie, później internet obiegły m.in. filmiki z siatkarzami śpiewającymi w klubowym autobusie. Ale był też moment na duże wzruszenie. Nie krył go Popiwczak, który na zdobycie TAURON Pucharu Polski pracował przez całą karierę. W JSW Jastrzębskim Węglu debiutował jako 16-latek i to tam wyrósł na czołowego libero w Polsce. Z klubem wygrywał mistrzostwo Polski, grał w finałach Ligi Mistrzów, ale Puchar Polski był dla niego jak zaklęty. Od 2019 r. wystąpił w pięciu finałach i wszystkie przegrał. To zmieniło się dopiero w niedzielę.

To z tyłu głowy siedziało. Wygraliśmy dużo razem w Jastrzębskim Węglu, mnóstwo medali na naszych szyjach, byliśmy bardzo powtarzalni. Tego jednego natomiast brakowało ~ przyznaje Popiwczak.

Jakub Popiwczak wzruszony po finale. To on wzniósł trofeum

Siatkarz, który może już uchodzić za legendę JSW, po spotkaniu nie krył wzruszenia. Sam przyznał, że po niektórych pytaniach w trakcie wywiadów był bliski łez.

"Ja się łatwo wzruszam. Nie chcę powiedzieć, że jestem delikatny, ale wrażliwy. Pełno emocji we mnie buzuje, a im więcej tego w środku się nazbiera, a nazbierało się przez lata w Pucharze Polski, to po meczu wszystko wybuchło i świetnie się z tym czułem" - podkreśla Popiwczak.

Historyczne zwycięstwo - dla klubu to drugi Puchar Polski w historii, po 15 latach czekania - nie przyszło jednak jastrzębianom łatwo. Przegrali wyraźnie pierwszego seta i dopiero w drugim zaczęli walczyć z Wartą jak równy z równym. W ostatniej partii zmarnowali wypracowaną przewagę, po dużym zamieszaniu z challenge’ami zawiercianie doprowadzili do remisu 23:23. I dopiero gra na przewagi zapewniła triumf mistrzom Polski. Reklama

Popiwczak nie ukrywa, że przez chwilę zaczął wątpić, że jego drużyna zwycięży w tym secie. Skłoniła go do tego chwilowa niemoc Fornala.

Tomek, który zazwyczaj na treningach nie myli się na wysokich piłkach, w pewnym momencie czterech z rzędu nie skończył. Myślę: Nie no, chyba już teraz to przegramy, jak już on tego nie dźwignął, to już nikt tego nie dźwignie. Ostatecznie jestem mega dumny z drużyny, bo wszyscy wytrzymali i dorzucili cegiełkę ~ podkreśla dumny libero.

JSW Jastrzębski Węgiel czeka rewolucja. "Last dance" wielkich gwiazd

Wzruszenie Popiwczaka było tym większe, że zdawał sobie sprawę, że jego piękna kariera w Jastrzębskim Węglu dobiega końca. Po zakończeniu sezonu ma odejść z klubu, w którym spędził całą seniorską karierę. Jego nowym pracodawcą ma zostać finałowy rywal z niedzieli, czyli Warta.

Cały zespół JSW czeka zresztą rewolucja. Co prawda w drużynie zostanie Toniutti , a także atakujący Łukasz Kaczmarek, ale Fornal ma przenieść się do ligi tureckiej, a Norbert Huber i Timothee Carle do japońskiej. Końca dobiegnie też misja Marcelo Mendeza w roli szkoleniowca drużyny.

To pewnego rodzaju last dance dla nas, dla niektórych w tym składzie: czyli ja, Tomek Fornal, Benjamin Toniutti. Wylaliśmy mnóstwo potu, łez, krew przez ostatnie lata w Pucharze Polski, żeby wreszcie móc się z tego cieszyć, dlatego smakuje niesamowicie ~ przyznaje Popiwczak.

Zanim jednak drużyna z Jastrzębia-Zdroju przejdzie gruntowne zmiany, ma jeszcze sporo do wygrania. Już w piątek rozpoczyna rywalizację w półfinałach PlusLigi, gdzie zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin. Na koniec sezonu, 17 maja, zagra zaś z zawiercianami w półfinale Ligi Mistrzów. To ostatnie trofeum, którego Popiwczak i Fornal nie zdobyli z JSW. Reklama

"Po dwóch przegranych finałach Ligi Mistrzów, doświadczyliśmy tego i musieliśmy przełknąć gorzką pigułkę. Super by było podnieść również to, natomiast do tego jeszcze bardzo długa droga" - przekonuje libero jastrzębian.

Reklama Ceremonia po finale TAURON Pucharu Polski siatkarzy. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Tomasz Fornal (z lewej) i Jakub Popiwczak / PAP/Łukasz Gągulski / PAP

Jakub Popiwczak, Łukasz Kaczmarek i Tomasz Fornal / PHOTO ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS / East News