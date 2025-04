Poważna rozmowa Flicka z Lewandowskim. Polak podjął decyzję, nieunikniona zmiana

Zeszły sezon był nieudany w wykonaniu Roberta Lewandowskiego i ponownie był krytykowany za brak skuteczności. Pojawiały się nawet głosy, że Polak już nigdy nie wróci do tak wybornej formy, jaką prezentował jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej i będzie trzeba się pogodzić z powolnym schodzeniem wielkiego piłkarza z wielkiej sceny. 36-letni napastnik bardzo szybko udowodnił, że nie powiedział w światowym futbolu ostatniego słowa. Reklama

Trwające rozgrywki są dla niego bardzo udane. Lewandowski przewodzi w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej , świetnie radzi sobie w Lidze Mistrzów, a i w innych rozgrywkach nie brakowało jego trafień. W dodatku niebawem może zdobyć setnego gola dla Barcelony, co również odbije się szerokim echem. Nie jest też wykluczone, że ofensywne trio - Raphinha, Lewandowski, Yamal - poprowadzi Dumę Katalonii do dużych sukcesów w tym sezonie.

Flick przekonał Lewandowskiego do specjalnego planu. Polak odczuł zmianę

Poprawa formy Lewandowskiego względem ubiegłych rozgrywek jest zauważalna "gołym okiem". Od dawna wiadomo, że kapitan reprezentacji Polski wkłada wiele sił w treningi, a te były niekiedy modyfikowane. Portal "Relevo" ujawnia, że i przed trwającym sezonem doszło w planie treningowym Lewandowskiego do zmian. Wszystko za sprawą trenera przygotowania fizycznego Barcelony, Pepa Conde. To on wyszedł z inicjatywą spróbowania innego systemu pracy u Polaka.

Ideę Lewandowskiemu przedstawił jednak sam Hansi Flick, który rozmawiał ze swoim podopiecznym na ten temat i ostatecznie przekonał go do przetestowania zasugerowanych zmian. Głównym punktem pomysłu Conde było wdrożenie większej ilości ćwiczeń eksplozywnych. Mają one na celu przyspieszenie regeneracji. Jednym z głównych wyznaczników pozytywnego wpływu tych ćwiczeń na Lewandowskiego jest fakt, że zawodnika omijają kontuzje. Reklama

A nie można zapominać, że Polak zbiera sporo minut na boisku. Dziennikarze "Relevo" sugerują, że napastnik początkowo nie był w pełni przekonany do zmiany. Gdy jednak zaczął odczuwać pozytywne skutki ćwiczeń, nabrał zaufania do planu i wdrożył go w pełni. Hiszpanie wspominają również, że duży udział w dbaniu o sylwetkę piłkarza ma jego żona, Anna Lewandowska. Ich zdaniem trenerka fitness miała wprowadzić nowy plan suplementacji przed trwającym sezonem.



Reklama DJB: Czy Lewandowski ma szansę na zdobycie Złotej Piłki? WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

Robert Lewandowski / Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP