Po sensacyjnej porażce z Alexandrą Ealą w ćwierćfinale Miami Open Iga Świątek podjęła trudną decyzję . Postanowiła wycofać swój udział w ważnych drużynowych rozgrywkach. "Wiem, że nie jest to informacja, której chcieli kibice, szczególnie polscy, niemniej to decyzja słuszna dla mnie na ten moment. Nie zagram w turnieju eliminacyjnym Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Radomiu" - poinformowała w mediach społecznościowych.

Zawsze z dumą reprezentuję Polskę. W zeszłym roku zagrałam dla kraju wszystko, co było do zagrania. Jestem niezwykle dumna z historycznych drużynowych sukcesów - półfinału BJKC oraz finału UC ~ - dodała.

Na kortach BJK Cup pojawił się za to jej trener. Wim Fissette jest kapitanem belgijskiej reprezentacji i poprowadził ją w pojedynkach w trzech ważnych starciach. Najpierw jego kadra wygrała z Grecją (3:0), później z Węgrami (2:1), a następnie w ćwierćfinale pokonała Francję (2:0). To dość nieoczekiwany, acz upragniony sukces. "Niewiarygodne! Belgia odprawia z kwitkiem Grecję i Węgry, a teraz potężną Francję. Przeszliśmy do listopadowych play-offów - co za podróż, co za drużyna!" - celebrowano we wpisie w mediach społecznościowych.

Na opublikowanych przez Belgów zdjęciach widać m.in. Fissette'a, który cieszył się z całą drużyną. Nie miał jednak zbyt wiele czasu na świętowanie. Wkrótce po zakończeniu tego etapu turnieju wsiadł w samolot i obrał kierunek na Niemcy.

Wim Fissette już przy boku Igi Świątek. Opublikował zdjęcie ze Stuttgartu

Przez chwilę Iga Świątek była niejako zmuszona do przygotowywania się do turnieju w Stuttgarcie bez trenera. Do teraz. Jak się okazuje, Wim Fissette dotarł już do Niemiec. Zakomunikował to osobiście, publikując w mediach społecznościowych znaczącą fotografię. Wykonana została przy kortach Porsche Tennis Grand Prix. Reklama

Być może właśnie w Stuttgarcie nastąpi długo oczekiwany przez kibiców przełom i Świątek wygra pierwszy turniej pod wodzę Belga. Jest na to spora szansa, wszak Polka czuje się tam fantastycznie, co udowodniła, zwyciężając w Niemczech dwukrotnie - w 2022 i 2023 roku. Dzięki temu zgarnęła trofeum, zdobyła punkty do rankingu WTA i wygrała samochody od sponsora tytularnego. Jedno z aut podarowała tacie .

"Auto będzie dla taty. On wybierze kolor. Rozważa granatowy, ja mu mówię, że to trochę zbyt nudny, żeby zaszalał, bo może nie mieć już takiej okazji, więc trzeba korzystać teraz. Zobaczymy" - mówiła przed dwoma laty w rozmowie z Canal+Sport.

Pierwszy mecz w bieżącej edycji WTA Stuttgart Iga rozegra w środę 16 kwietnia. Do starcia podejdzie na świeżo, bowiem przerwę między turniejami wykorzystała i na trening i na odpoczynek. Jak zdradziła Daria Sulgostowska w i.pl, Świątek znalazła chwilę, by odwiedzić swój dom w Raszynie. PR managerka potwierdziła również, że do zawodów w Niemczech wiceliderka rankingu WTA przystąpi z trenerem u boku. Nie wiadomo natomiast, czy w boksie dla teamu znajdzie się psycholog Daria Abramowicz, która wspierała reprezentację Polski na Billie Jean King Cup. Reklama

"Na ten moment nie mogę udzielić informacji, kiedy dołączy do sztabu Igi. Pragnę natomiast uspokoić, że nic złego się nie dzieje. Są turnieje z udziałem Igi, w których pani Daria Abramowicz nie uczestniczy" - podsumowała Sulgostowska.

