Ter Stegen za Szczęsnego? Flick zabrał głos. Niepokojące słowa

Rywalizacja w bramce FC Barcelona może być niebawem bardzo zacięta. Do zdrowia bowiem w ekspresowym tempie wraca Marc-Andre ter Stegen. Kapitan zespołu ma być gotowy do gry już w najbliższych tygodniach, co może oznaczać konieczność wyrejestrowania Wojciecha Szczęsnego z rozgrywek Ligi Mistrzów. O sytuację zapytany został Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec właściwie uciął temat, co może zaskakiwać i niepokoić kibiców Polaka.