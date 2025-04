Ukrainka sprawiła psikusa Andriejewej. Pewnie znów dojdzie do podziału pieniędzy

Zaskakujące wycofanie Marty Kostiuk, kilkanaście godzin po Danielle Collins. A to nie był koniec w Stuttgarcie

Dzisiaj wszystko się zmieniło. Najpierw z turnieju głównego wycofała się Kostiuk, wytłumaczyła to kontuzją , a jeszcze w piątek i sobotę rywalizowała w BJK Cup w Radomiu. W teorii już wtedy jej miejsce powinna zająć Erika Andriejewa, która pozostała jako druga najwyżej notowana przegrana zawodniczka z finału eliminacji. Wcześniej jako "szczęśliwa przegrana" do turnieju dostała się Emily Seidel - Niemka zastąpiła Danielle Collins.

Tyle że w ślad za Kostiuk powędrowała Słowaczka Rebecca Sramkova , która z kolei miała być przeciwniczką Magdaleny Fręch . Organizatorzy musieli więc przeprowadzić dodatkowe losowanie: kogo dolosować do Polki, a kogo do Mirry Andriejewej.

W Wuhanie Mirra też była zdecydowaną faworytką. A z awansu cieszyła się Erika. Poszło zaskakująco gładko

Gdyby patrzeć wyłącznie na formę sportową, w starciu sióstr z Krasnojarska nie byłoby żadnych wątpliwości, kto awansuje dalej. No bo jak tu porównywać Mirrę (20 zwycięstw i 4 porażki w 2025 roku) do Eriki (5 zwycięstw i 10 porażek). A z tych pięciu - trzy w kwalifikacjach.

Różnica między nimi była jednak także i zeszłej jesini w Wuhanie, w turnieju WTA 1000. Wtedy Erika dostała się jako szczęśliwa przegrana do głównej drabinki, w niej pokonała Dajanę Jastremską, a później trafiła na siostrę. I gładko pokonała Mirrę 6:3, 6:1 - w meczu, w którym siostra sprawiała wrażenie, jakby grała na pół gwizdka. Znaczna część kibiców podejrzewała, że decyzja o triumfie starszej z sióstr zapadła nie tyle na korcie, co wcześniej w rodzinnym gronie .

Dziś Erika zajmuje 97. miejsce, jest na granicy dostania się do głównej drabinki Roland Garros. A czy się dostanie, przekonamy się zapewne we wtorek. Do gry w Australian Open wystarczyła początkowo 98. lokata, do zeszłorocznego French Open - 97. Później jednak dwie-trzy zawodniczki jeszcze się wycofywały. A Erika walczy teraz o to samo już w kontekście Wimbledonu, ma kilka tygodni.