Cristiano Ronaldo i Maciej Skorża. Doniesienia już obiegły całą Japonię

W sezonie 2021/2022 Skorża wspólnie ze swoimi piłkarzami sięgnął bowiem po tytuł najlepszej drużyny w Azji, wygrywając tamtejszą Ligę Mistrzów . To był pierwszy tak duży sukces polskiego trenera po wyjeździe z Poznania. Jak na razie to jedyne trofeum, jaki zdobył Skorża z Urawą.

Skorża w Al-Nassr? To pomyłka

W styczniu 2024 roku ogłosił, że jego czas w Japonii się kończy, ale to nie trwało długo. We wrześniu tego samego roku dostał bowiem propozycję powrotu do Urawy i z niej skorzystał, podpisując umowę. Drugi okres na stanowisku szkoleniowca Urawy nie jest już tak dobry. Mimo tego Skorżą interesują się inne kluby.