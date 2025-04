Kamil Kościółek przed rokiem wywalczył kwalifikację olimpijską dla Polski na igrzyska olimpijskie w Paryżu , ale na nie nie pojechał. Trenerzy zdecydowali się na to, by wysłać Roberta Barana, który w stolicy Francji zajął piąte miejsce.

Podcast Olimpijski. Zapasy w rodzinie Michalików - Co było priorytetem? WIDEO

Podcast Olimpijski. Zapasy w rodzinie Michalików - Co było priorytetem? WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Stal Rzeszów czekała 34 lata na medal mistrzostw Europy

Trzy inne pojedynki Kościółek wygrywał bez straty punktu, co tylko świadczy o znakomitym przygotowaniu zapaśnika Stali Rzeszów do mistrzostw Europy. O tym, że w stolicy Słowacji spróbuje sięgnąć po medal, można było myśleć po lutowym turnieju w Albanii, gdzie 28-latek pokonał wicemistrza olimpijskiego w niższej kategorii Gruzina Giwi Maczaraszwilego .

Kościółek już od wielu lat uważany był za nadzieję polskich zapasów. Był czołowym juniorem świata, a potem zdobywał medale w kategorii młodzieżowej. W 2018 roku został mistrzem Europy U-23. Rok później był brązowy i to był jego ostatni medal na arenie międzynarodowej w mistrzowskiej imprezie. Teraz - po sześciu latach przerwy - został brązowym medalistą mistrzostw Europy seniorów w kategorii do 125 kg. To pierwszy krążek dla zawodnika Stali Rzeszów od 34 lat. W 1991 roku po brąz sięgnął też nieżyjący już Stanisław Szostecki.