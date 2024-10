Mecz w Białymstoku od początku zapowiadał się jako hit kolejki i nie zawiódł pod względem emocji. Jagiellonia Białystok , grająca na własnym stadionie, próbowała narzucić swoje warunki gry, ale Legia Warszawa radziła sobie równie dobrze. Gdy w końcówce wynik wciąż był remisowy, wydawało się, że obie drużyny mają szansę na zwycięstwo. Jednak to, co wydarzyło się w doliczonym czasie, wzbudziło największe emocje i dyskusje.

Kontrowersje w końcówce meczu Jagiellonia – Legia

To właśnie wtedy doszło do kluczowej sytuacji w polu karnym Jagiellonii. Zawodnik Legii, znajdujący się w dogodnej pozycji, został powalony na murawę przez obrońcę gospodarzy. Powtórki telewizyjne ukazały wyraźny kontakt - drobne "skrobnięcie", które wytrąciło legionistę z równowagi. Mimo że sędzia Szymon Marciniak nie zareagował, oczekiwano, że VAR pomoże rozstrzygnąć tę sporną sytuację.

Cezary Polak i Kacper Chodyna, będąc w polu karnym, walczyli o dośrodkowaną piłkę. Zawodnik Legii miał realną szansę na jej opanowanie, jednak w kluczowym momencie przeciwnik "skrobnął" go w okolice Achillesa, co spowodowało jego upadek na murawę. Nie doszło tutaj do przesadnej reakcji - kontakt z rywalem po prostu wytrącił go z równowagi, uniemożliwiając dalszy ruch. Można zrozumieć, że Szymon Marciniak mógł nie dostrzec zdarzenia z odpowiedniego kąta, jednak brak reakcji ze strony VAR budzi spore wątpliwości. Technologia powinna pomagać w eliminacji błędów w kluczowych momentach, a kontakt wydawał się oczywisty. Dlaczego zatem nie podjęto interwencji? Może arbitrzy uznali to za przypadkowy kontakt?