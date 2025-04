Ujawniono, co działo się po aferze ze Świątek. Wysyłano groźby, niepokojące kulisy

Iga Świątek , jako czołowa tenisistka świata i faworytka wielu turniejów, na których występuje, nieustannie jest na ustach kibiców z całego globu. To się nie zmienia i długo się zapewne nie zmieni. Niemniej był moment, w którym nazwisko Świątek odmieniano przez wszystkie przypadki. Pod koniec ubiegłego roku okazało się, że w organizmie tenisistki wykryto śladowe ilości trimetazydyny , uznaną za substancję niedozwoloną dla sportowców.

Z tego też powodu Świątek została zawieszona, ale dzięki sprawnej reakcji całego jej zespołu, udało się udowodnić, że reprezentantka Polski jest niewinna i za wszystko odpowiedzialna była zanieczyszczona melatonina, którą przyjmowała na problemy ze snem. Dlatego też obyło się bez dłuższego wykluczenia , co w pewnym momencie nie było wcale takie pewne. Bo niekiedy sportowcy byli zawieszani na długie miesiące za - wydawać by się mogło - niewielkie przewinienia.

Pogróżki po aferze ze Świątek. Szef WADA ujawnia