Ważna zmiana w meczach siatkówki. Klamka zapadła, Polacy wymyślili to już dawno

Dla płynności gry być może najważniejsza będzie zmiana związana z używaniem systemu challenge. FIVB ostatecznie odebrała trenerom prawo do przerywania akcji, by poprosić o challenge . A takie przepisy obowiązują aktualnie w rozgrywkach pod egidą CEV, czyli europejskiej federacji - jeśli szkoleniowiec nie przerwie gry od razu, do błędnej akcji nie można już wrócić.

Siatkówka. System challenge "po nowemu". Trener nie przerwie już akcji

Nowe przepisy już w Lidze Narodów. Wielkie testy na żywym organizmie

FIVB zmieniła też regulacje dotyczące zmian przynależności do reprezentacji. W zamyśle federacji większą elastyczność w tej kwestii mają mieć zawodnicy przed ukończeniem 18. roku życia. Co do starszych siatkarzy i siatkarek, będą mogli starać się o zmianę federacji przy spełnieniu warunku o ośmioletnim pobycie w danym kraju - wiek zawodników ubiegających się o taką zmianę to maksymalnie 38 lat.