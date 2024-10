Wielka kontrowersja w meczu Widzewa z Koroną. Czy powinien być rzut karny?

Analiza sytuacji - dlaczego nie było karnego dla Widzewa?

Powtórki jasno pokazały, że po trafieniu w futbolówkę przez obu zawodników w tym samym czasie, doszło do zderzenia ręki bramkarza z głową Alvareza. Sytuacje te są jednak trudne do jednoznacznej oceny, gdyż wiele zależy od interpretacji sędziego. Czy atak był wystarczająco "nierozważny", by ukarać bramkarza? Zdaniem wielu, kontakt był na tyle poważny, że Widzew powinien otrzymać rzut karny, lecz to nadal subiektywna interpretacja. Jak to już z interpretacjami bywa, są one kontrowersyjne. Dla jednego poprzeczka przewinień nierozważnych jest wysoko, a dla innych nisko - doskonale widać to zwłaszcza w meczach międzynarodowych o dużą stawkę, gdy arbitrzy są oszczędni w rozdawanie kartek.