To pokłosie decyzji ukraińskich władz, które po długich miesiącach umożliwiły swoim reprezentantom rywalizowanie ze sportowcami pochodzącymi z Rosji i Białorusi . Nowa rezolucja jest obwarowana kilkoma punktami, między innymi tym najważniejszym, że rywale z obu krajów, które stoją za wojną w Ukrainie, mają mieć status zawodników neutralnych, czyli nie występować pod flagą Rosji lub Białorusi.

Ukochany Charłan: Po raz pierwszy wstydzę się, że jestem częścią tego systemu!

Tu jednak mamy do czynienia z absolutnie szczególną sytuacją, Ukraińcy w obliczu wojny nie mają ochoty podawać ręki osobom z Rosji i Białorusi. W związku z tym wokół sprawy wywiązało się ogromne poruszenie. A strona ukraińska złożyła oficjalny protest od tej decyzji.

Luigi Samele: Zaryzykowali wszystko i zostali zdradzeni. W ciszy!

"Wypróbowałem go dzisiaj, nie na własnej skórze, ale na skórze bliskich mi osób. Na skórze tych, którzy z miłości do tego sportu zaryzykowali wszystko i zostali zdradzeni. W ciszy! W najbardziej ogłuszającej ciszy, jaką kiedykolwiek słyszałem. Jestem dumny z tego, że zawsze walczyłem o swoje ideały. I nadal będę to robił. I jestem z ciebie dumny! Idź z podniesioną głową".