Fatalne wieści dla mistrzyni olimpijskiej. Wszystko przez decyzję ws. Rosjan

Olha Charłan, mistrzyni olimpijska z Pekinu, może nie dostać szansy, by powalczyć o kolejne złoto w Paryżu. Wszystko przez decyzję Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE), która zdecydowała się dopuścić do startu szermierzy z Rosji i Białorusi, co wywołało reperkusje w postaci zakazu występów na tych imprezach zawodników z Ukrainy. Dla Charłan może to oznaczać, że nie zdoła wywalczyć odpowiedniej liczby punktów kwalifikacyjnych do igrzysk.