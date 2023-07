Oficjalny koniec bojkotu. Przełomowa zmiana w ukraińskiej polityce

Koniec bojkotu! Przełomowa zmiana w ukraińskiej polityce

To przełomowa decyzja dla samych Ukraińców pod kątem ich walki o olimpijską kwalifikację. Przez bojkot nie mogli rywalizować w wielu zawodach, gdzie zbierano punkty rankingowe, niezbędne, by wywalczyć przepustki do Paryża. Zmiana w polityce Ukrainy da im taką możliwość.

Ukraińcy zaczęli się łamać

Rozpoczęliśmy dyskusję na temat możliwości wzięcia przez naszych sportowców udziału we wszystkich zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk, jeśli na igrzyskach nie będzie Rosji i Białorusi. A Rosja i Białoruś oficjalnie jako kraje nie będą startować w Paryżu

Teraz już oficjalnie zakończono bojkot, co otwiera wiele możliwości dla ukraińskich zawodników. Z pewnością spowoduje to też liczne kontrowersje przy rozmaitych starciach ukraińsko-rosyjskich, ale przynajmniej nie odbierze sportowcom szans, by mogli realizować swoje olimpijskie marzenia. Choć warto też pamiętać, że póki co MKOl nie zaprosił Rosjan i Białorusinów na igrzyska w Paryżu.