Żużel. Jarosław Hampel dla Interii: Obyśmy umieli się zmobilizować bez kibiców. Wideo WIDEO |

Jazda bez kibiców - to będzie zupełnie nowe doświadczenie, którego do tej pory nikt nie przeżywał, trudno powiedzieć jakie będą odczucia, na pewno negatywne, pytanie tylko jak to wpłynie na samą mobilizację i zaangażowanie się w rywalizację. Jeśli chodzi o mój kontrakt ze szwedzkim Lejonen Gislaved, to polska liga zawsze była dla mnie priorytetem i tak pozostanie. Nie wiem jakie będą w ogóle możliwości jeśli chodzi o ewentualne starty w Szwecji, słyszymy, że tam rozgrywki mają ruszyć dopiero pod koniec czerwca i nawet to jest jeszcze nie potwierdzone - mówi w rozmowie z Interią zawodnik mistrza Polski na żużlu, Fogo Unii Leszno Jarosław Hampel.