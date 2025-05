Dotkliwa porażka Świątek w Madrycie. Nie wyjedzie jednak z pustymi rękami

Takiego przebiegu czwartkowego meczu Igi Świątek z Coco Gauff w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie nie spodziewał się chyba nikt. W całym spotkaniu Polce udało się wygrać zaledwie... dwa gemy. Wiceliderka światowego rankingu na korcie jednak zupełnie nie przypominała siebie i popełniała wiele teoretycznie banalnych błędów, co jej rywalka wykorzystywała bez mrugnięcia okiem. Finalnie po nieco ponad godzinnej batalii - bo trwającej zaledwie 64 minuty - z awansu do finału madryckiej imprezy cieszyła się właśnie Amerykanka. Coco Gauff wygrała z naszą reprezentantką 6:1, 6:1 i o końcowe trofeum powalczy ze zwyciężczynią pojedynku Aryna Sabalenka kontra Elina Switolina.

Już wszystko jasne. Tyle Iga Świątek zarobiła podczas turnieju w Madrycie

Po dotarciu do półfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie Iga Świątek zainkasowała 291 tys. 40 euro , a więc blisko 1,1 mln złotych . Przypomnijmy, że triumfatorka imprezy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości aż 985 tys. 30 euro , a więc nieco ponad 3,7 mln złotych.

Mimo fatalnej porażki w półfinale nie należy zapominać, że w Madrycie Polka wygrała wcześniej cztery mecze. Zmagania rozpoczęła od drugiej rundy, w której pokonała Alexandrę Ealą 4:6, 6:4, 6:2 , a następnie odprawiła z kwitkiem Lindę Noskovą , wygrywając z Czeszką 6:4, 6:2. W ⅛ finału raszynianka pokonała Dianę Sznajder 6:0, 6:7(3), 6:4 , a w ćwierćfinale wyeliminowała Madison Keys , wygrywając z Amerykanką 0:6, 6:3, 6:2 . Był to czwarty w tym sezonie turniej, w którym wiceliderce światowego rankingu udało się awansować aż do ½ finału.

Iga Świątek jednak może mieć powody do obaw. Jej rywalka Coco Gauff awansowała bowiem do finału madryckiej imprezy i wyprzedziła w rankingu trzecią Jessikę Pegulę. Jeśli amerykańskiej zawodniczce uda się pokonać finałową oponentkę i sięgnąć po końcowe trofeum, będzie to oznaczało awans 21-latki na drugą pozycję w rankingu WTA. Polka straci więc miano wiceliderki zestawienia najlepszych tenisistek świata.