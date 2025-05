Zmarzlik może stracić złoto. Gwiazda Motoru Lublin jest w wielkiej formie

Kibice przecierają oczy, kiedy widzą, co wyprawia w tym sezonie Dominik Kubera. Polak już na przełomie marca i kwietnia, gdzie się nie pojawił, tam stawał na podium. Fachowcy błyskawicznie wskazali go jako głównego rywala Bartosza Zmarzlika.

Wskazał palcem na głównego rywala Zmarzlika

- Jeżeli nie Dominik, to kto? To będzie najpoważniejszy rywal dla Bartka - mówił nam niedawno Jacek Frątczak. - To są bardzo odważne słowa. Ja w ten sposób na to nie patrzę i staram się tonować nastroje. Chcę po prostu zbierać doświadczenie w tej stawce - odpowiada Kubera.