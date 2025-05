Ogromna sensacja. Polak przegrał z kretesem, to koniec marzeń

Grzegorz Zengota nie pojedzie w Indywidualnych Mistrzostwach Europy w sezonie 2025. Polak nieoczekiwanie przepadł w eliminacjach. W zawodach na torze w niemieckim Brokstedt zajął dopiero 11 miejsce. To wielka sensacja, bo do tej pory w rozgrywkach 2. Metalkas Ekstraligi błyszczał będąc jej gwiazdą. Dla Zengoty była to doskonała okazja, aby pokazać się w zmaganiach na arenie międzynarodowej. Te plany musi odłożyć jednak o kolejny rok.