Koszmar w meczu z Ukraińcami. Bolesna porażka Polaków na mistrzostwach świata

Polacy tegoroczne mistrzostwa świata na zapleczu Elity rozpoczęli w naprawdę dobrym stylu . Po dwóch pierwszych potyczkach podopieczni Roberta Kalabera mieli na koncie komplet punktów i mogli coraz śmielej myśleć o powrocie do czołowych reprezentacji globu. Zimny prysznic nadszedł jednak w środowe popołudnie, gdy "Biało-Czerwoni" ponieśli pierwszą porażkę. Ich pogromcami okazali się Włosi, którzy przede wszystkim błyszczeli w momentach gdy grali w przewadze.

Ekipa z Półwyspu Apenińskiego triumfowała 3:1 i mocno skomplikowała sytuację "Orłów" w tabeli. Nasi rodacy spadli na czwartą lokatę oraz nie mają już miejsca na choćby jeden błąd. "Na pewno nie będziemy co mecz wiele zmieniać, bo musimy mieć stałe fazy gry. A nie jest tak, że jest fala kiedy gramy naprawdę dobrze a przychodzi fala kiedy wyłączymy myślenie i podejmujemy jakieś niepotrzebne decyzje . Zrobimy niepotrzebną karę, a to już jest po wszystkim" - mówił niepocieszony Robert Kalaber na łamach "Hokej.net".

Szansa na rehabilitację nadeszła stosunkowo szybko, bo "Biało-Czerwoni" w czwartek mierzyli się z Ukraińcami. Nasi wschodni sąsiedzi zdają się rozkręcać ze spotkania na spotkanie, ponieważ zmagania zaczęli od przegranej z Wielką Brytanią, by następnie pokonać Włochów oraz Rumunów . Efekt? Mają oni na koncie identyczną liczbę "oczek" co Polacy. Lepszej zapowiedzi majowego starcia postronni kibice po prostu nie mogli sobie wyobrazić.

Anulowany gol Ukraińców, chwilę później bramka dla Polaków. Wielkie emocje w drugiej tercji

W pierwszej tercji tego spotkania żadna z drużyn nie potrafiła posłać krążka do bramki rywali. Na naprawdę wielkie emocje kibicom przyszło czekać do drugiej. Jako pierwsi gola strzelili Ukraińcy, ale strzelec bramki dotknął krążek nogą, wykonując nieprzepisowy ruch. Sędzia musiał anulować to trafienie.