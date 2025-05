Losy Flicka w Barcelonie przesądzone. Niemiec zadecydował, nie będzie dalszych negocjacji

Środowy mecz Barcelony z Interem Mediolan był dla fanów z Katalonii kolejnym niezwykłym przeżyciem. Blaugrana przegrywała już 0:2 i 2:3, a mimo tego zremisowała 3:3 i do Włoch pojedzie w zasadzie z "neutralnym" rezultatem. Było to kolejne spotkanie, w których Barca odwróciła losy i zdołała odrobić straty. Maszyna Hansiego Flicka imponuje wynikami i przede wszystkim postawą na boisku. To, co zwraca uwagę przede wszystkim, to gra ofensywna i mentalność.

