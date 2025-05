Niebywała statystyka tuż przed finałem. Feio już zareagował. „Nie ma sensu”

Legia i Pogoń spotkały się w tym sezonie dwukrotnie. 20 września mecz odbył się w Szczecinie. Gospodarze wygrali 1:0 po bramce Alexandra Gorgona . 28 marca "Portowcy" przybyli natomiast do stolicy i wywieźli z niej bezbramkowy remis. Z punktu widzenia układu tabeli - był to dla nich dobry rezultat.

Pogoń jest jedyną ekstraklasową drużyną, której Legia w tym sezonie nie strzeliła gola. Dlaczego? O to zapytany został Goncalo Feio podczas konferencji prasowej.

- Z jednej strony nie strzeliliśmy gola, ale z drugiej mieliśmy wiele okazji, aby to zrobić. Moim zdaniem nie ma sensu dłużej o tym rozmawiać. Skupiamy się na tym, jak zdobyć bramkę w piątek - powiedział Feio.

Puchar Polski. Legia Warszawa dawno nie wygrała z Pogonią Szczecin

Na zwycięstwo z Pogonią Legia czeka od września 2023 roku. To niemal dwa lata. Dlaczego szczecinianie są tak wymagającym rywalem dla stołecznych?

- Sprawa jest prosta. Pogoń to silny klub, dobrze prowadzony. Oba mecze były wymagające, o wyniku decydowały detale. Doceniamy przeciwnika, ale jednocześnie wierzymy w swoje umiejętności - zapewniał szkoleniowiec.

- Czuję radość i spokój. Za nami już w tym sezonie kilka meczów, do których podchodziliśmy jak do finałów. Mamy doświadczenie i jesteśmy pewni siebie. Na końcu w piłce chodzi o to, aby cieszyć się doniosłymi chwilami, a ta taka będzie - zakończył Feio.