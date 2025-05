Pogrom w Madrycie. Eksperci zgodni ws. porażki Świątek. Tak źle jeszcze nie było

Już kilka dni temu turniej WTA Madryt wszedł w swoją decydującą fazę. Na hiszpańskich kortach pozostało wówczas tylko kilka zawodniczek, które mierzył się ze sobą o szanse gry w półfinale madryckiej rywalizacji. Wśród nich znalazła się między innymi obrończyni tytułu Iga Świątek , która po nieprawdopodobnym "dreszczowcu" przeciwko Madison Keys wywalczyła prawo do udziału w przedostatniej fazie rywalizacji.

Do półfinału awansowały również Aryna Sabalenka oraz Elina Switolina, które 1 maja o godzinie 21:30 zawalczą ze sobą o wejście do wielkiego finału tegorocznej edycji WTA Madryt. Kilka godzin wcześniej kibice tenisa mogli jednak oglądać drugie półfinałowe starcie, w którym to wspomniana wcześniej Iga Świątek zmierzyła się z kolejną gwiazdą amerykańskiego tenisa - Coco Gauff. 21-letnia zawodniczka z Atlanty wywalczyła możliwość udziału w półfinale pokonując niedawną pogromczynie raszynianki - Mirre Andiejewę.