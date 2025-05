Świątek zmieciona z kortu. "Rozpadła się na kawałeczki". Boniek nie wytrzymał

Wkrótce w Paryżu też okazała się poza konkurencją i... do dzisiaj to jej ostatni turniejowy triumf. Trudno obecnie rozpoznać w niej zawodniczkę, która przed niespełna rokiem rozstawiała rywalki po kątach. Polka popadła w poważny kryzys, który - na to wygląda - tylko się pogłębia.

Reklama