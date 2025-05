Będzie zbawieniem Falubazu? To prawdziwy talent, współpracuje z wielkim mistrzem

William Cairns to jeden z największych talentów brytyjskiego żużla. 15-latek zachwyca cały żużlowy świat. Pomimo tak młodego wieku, jest ogromnym profesjonalistą. To cecha, której brakuje u wielu, utalentowanych zawodników. Współpracuje z wielkim, amerykańskim mistrzem Gregiem Hancockiem. Stelmet Falubaz Zielona Góra ma jednak ogromny problem z pozycją U24. Zawodnik pod koniec czerwca będzie miał już 16 lat, co oznacza, że będzie uprawniony do startów. Dla klubu może to być ogromne zbawienie, podobnym jakim stał się Nazar Parnicki dla FOGO Unii Leszno.