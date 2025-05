Żałoba w rodzinie Igi Świątek. Odeszła jedna z najbliższych jej osób

Iga Świątek pożegnała dziadka. "Zawsze wierzył, że mogę osiągać wspaniałe rzeczy na korcie"

Nasza najlepsza tenisistka była mocno zżyta z dziadkiem. Oznajmiła to światu w trakcie tegorocznego Australian Open . Po wygranej z Emmą Raducanu 6:1, 6:0 w III rundzie to właśnie jemu zadedykowała zwycięstwo.

- Gdyby nie on, to by mnie tutaj nie było. Zawsze wierzył, że mogę osiągać wspaniałe rzeczy na korcie - wyznała wówczas przed kamerą Eurosportu.