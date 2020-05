Żużel. Jarosław Hampel dla Interii: Być może Sajfutdinow i Pawlicki pojadą z nami w tym sezonie. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Nie da się ukryć, że w poprzednich sezonach byliśmy drużyna kompletną pod każdym względem, natomiast realia teraz są inne i zobaczymy co nam pokaże początek sezonu, co będzie dalej. Jeszcze różne rzeczy mogą się wydarzyć, z tego co wiem, temat w przypadku tych zawodników jest rozwojowy, jak naprawdę będzie wyglądał nasz skład okaże się na początku sezonu - mówi Interii Jarosław Hampel z Fogo Unii Leszno.