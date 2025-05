Gra o wielką kasę, sypnęli groszem. Od tych sum może zakręcić się w głowie

Dysproporcje widać też oczywiście w trwających właśnie półfinałach. Drużyny, które awansują do finału Ligi Mistrzów otrzymają bowiem po 18,5 mln euro każda, podczas gdy wejście do finału Ligi Europy wyceniane jest na 7 mln euro, a do Ligi Konferencji - na 4 mln euro. Do tych kwot należy oczywiście doliczyć pieniądze, jakie drużyny otrzymywały za awans do kolejnych faz oraz zdobywanie kolejnych punktów.