Żużel. Jarosław Hampel dla Interii: Nie było szarpaniny. Wideo

Żużel. Jarosław Hampel dla Interii: Nie było szarpaniny.

Trzeba brać pod uwagę wszelkie okoliczności które wystąpiły, to wszystko było w tyle głowy przy rozmowach. Negocjacje trzeba było dostosować do obecnych realiów, myślę, że udało się wypracować jakiś kompromis. Nie było wielkiej szarpaniny, wręcz przeciwnie, było dużo rozmowy sensownej i najważniejsze, że doszło do porozumienia, że będziemy startować w tym sezonie i że liga pojedzie - mówi o podpisanym aneksie na starty w tym sezonie w zespole Fogo Unii Leszno jej zawodnik Jarosław Hampel.