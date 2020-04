Żużel. Janusz Kołodziej dla Interii: Co mam teraz powiedzieć mechanikom i tunerom? Wideo WIDEO |

Ciężko sobie w tym momencie poukładać w głowie kwestie renegocjacji kontraktów. Ktoś chce od nas obniżki wynagrodzeń, ale my tak naprawdę nie możemy teraz zadzwonić na przykład do tunerów, czy dostawców części i powiedzieć im, że chcielibyśmy renegocjować te ceny, bo nie bardzo mam z czego zapłacić. Także mechanicy, których utrzymujemy muszą z czegoś żyć. Jeśli przy renegocjacjach wszyscy obniżyliby swoje koszty, to możemy się tak porozumieć, ale czy to będzie do zrealizowania, to nie wiem - mówi w rozmowie z Interią zawodnik Fogo Unii Leszno oraz indywidualny mistrz Polski na żużlu Janusz Kołodziej.