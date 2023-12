Żużel. Wiktor Przyjemski. Transfer złotego dziecka

Wiktor Przyjemski miał być dla Polonii Bydgoszcz następcą Tomasza Golloba . To właśnie w Bydgoszczy Tomasz Gollob stawiał pierwsze żużlowe kroki, a następnie przed ponad dekadę ścigał się dla bydgoskiego klubu.

Polonia Bydgoszcz nie awansowała do PGE Ekstraligi

Polonia Bydgoszcz nie podołała jednak zadaniu i nie awansowała do PGE Ekstraligi, a to zmusiło Wiktora Przyjemskiego do zmiany barw klubowych na Motor Lublin. Wiktor Przyjemski już sezon wcześniej kuszony był lukratywnymi ofertami od klubów PGE Ekstraligi, ale wówczas postawił na dalszy rozwój w Polonii Bydgoszcz.