Tak polski mistrz porozumiał się z nowym klubem. Znamy szczegóły

Szybko sfinalizowali umowę

W trakcie negocjacji Hampel miał dużo pytań

- Miałem kilka pytań. Na pewno odnośnie tego, jak będzie wyglądał zespół i jakie są plany na ten zespół. Nie wszystko było wówczas jasne, nie było wiadome, czy Falubaz awansuje do Ekstraligi. Było podjęte ryzyko, bo można powiedzieć, że Falubaz z łatwością wygrał 1. Ligę, ale wtedy - jak to w sporcie - wszystko się mogło wydarzyć, więc ryzyko trzeba było podjąć. Pytałem też z kim są prowadzone rozmowy transferowe, kto jeszcze będzie częścią zespołu, bo to są istotne sprawy w kontekście jazdy całego sezonu i funkcjonowania w tej drużynie. Były też inne pytania, organizacyjne - czy Falubaz będąc w Ekstralidze będzie przygotowany m.in. finansowo żeby powalczyć nie tylko o to, by wejść i toczyć zaciętą walkę o utrzymanie, ale może powalczyć o coś więcej - mówił w radiowej rozmowie Hampel.