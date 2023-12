Platinum Motor Lublin to najbogatszy klub żużlowy w Polsce. Jeszcze większych pieniędzy dla aktualnych drużynowych mistrzów Polski chcą radni lubelskiego Prawa i Sprawiedliwości, którzy apelują, by Motor otrzymał z samorządowych pieniędzy aż… 4,5 miliona! To ogromne pieniądze, ale nadal dalekie od rekordu ustanowionego przez Betard Spartę Wrocław.