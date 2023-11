Zrobili dobrą reklamę, a kluby i tak ich nie chcą

Grzegorz Zengota, Oskar Fajfer i Andrzej Lebiediew to najlepsze przykłady, że z bardzo dobrego zawodnika 1. Ligi Żużlowej można stać się solidnym żużlowcem w PGE Ekstralidze. Wszyscy mają za sobą naprawdę udany rok, który pozwolił im utrzymać zatrudnienie w elicie.



Fajfer w ogóle nominowany był do miana odkrycia sezonu, a przegrał z... Zengotą. Ten z kolei mimo wielu kontuzji w przeszłości świetnie się odnalazł w gronie najlepszych będąc liderem Fogo Unii Leszno.



Z kolei Lebiediew mimo spadku Cellfast Wilków Krosno zwrócił na siebie uwagę i wygrał kontrakt właśnie w Lesznie. Do tego grona moglibyśmy dorzucić jeszcze Wadima Tarasienko, który w sezonie 2022 nie mógł startować ze względu na zawieszenie zawodników rosyjskich. Nie miał więc okazji zadebiutować w PGE Ekstralidze. Zrobił to w minionych rozgrywkach i wypadł dobrze. Z nim też działacze z Grudziądza zdecydowali się przedłużyć umowę.