Fornalika zastąpił bowiem Marcin Włodarski, który miał wprowadzić do Zagłębia tę przepiękną piłkę, którą oglądaliśmy w prowadzonej przez niego reprezentacji Polski do lat 17. Nie udało się. Po niespełna sześciu miesiącach Włodarski został zwolniony za niezadowalające wyniki. W jego miejsce przyszedł Leszek Ojrzyński, który ma uratować sezon i utrzymanie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy.

Zagłębie wygrało z Górnikiem. Cenne trzy punkty

Takich problemów zdecydowanie nie ma Górnik Zabrze , w którym to panuje swoista sielanka związana z naprawdę dobrymi wynikami, ale także spokojem w kontekście trenera. Tym do końca sezonu ma bowiem być Jan Urban . Zrelaksowany Górnik bez żadnych obciążeń przyjechał do Lubina, aby tam rozegrać swój mecz 28. kolejki ligowej. Za faworytów trzeba było więc uznawać gości.

Ci z oczekiwań kibiców zaczęli się wywiązywać naprawdę szybko, bo już w 14. minucie rywalizacji. Skrzydłem z piłką popędził 17-letni Dominik Sarapata. Piłkarz Górnika dośrodkował płasko, po ziemi, idealnie do nogi Yosuke Furukawy, a ten strzałem z dystansu otworzył wynik rywalizacji. Górnik miał jeszcze kilka szans, ale żadna z nich nie zakończyła się golem, a przy liczbie pięciu celnych strzałów na bramkę gospodarzy, któraś z prób mogła okazać się skuteczna. Zagłębie zaś praktycznie nie zagroziło bramce gości. To przełożyło się na prowadzenie Górnika 1:0 po 45 minutach.

Druga część rywalizacji rozpoczęła się od bardzo mocnego akcentu ze strony Zagłębia. W 52. minucie gospodarze doprowadzili bowiem do wyrównania, a konkretnie zrobił to Aleks Ławniczak, który wykorzystał dogranie Damiana Dąbrowskiego z rzutu rożnego. To nie był koniec dobrej passy gospodarzy. W 71. minucie dostali oni bowiem rzut karny po faulu Majchrowicza na Wdowiaka. Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Tomasz Pieńko i stały fragment gry wykorzystał.