Tendencja spadkowa Polaka. To bardzo niepokoi

Musielak wróci do czołówki Speedway 2. Ekstraligi?

Mówimy przecież o żużlowcu, który dwa sezony wcześniej miał drugi z najlepszych wyników . Wtedy, startując w Cellfast Wilkach Krosno, wybijał się ponad ligę. Wydawało się, że w niedalekiej przyszłości wróci do PGE Ekstraligi. Ostatnie kilkanaście miesięcy (zwłaszcza od końcówki sezonu 2022) to już spadek skuteczności. Wychowanek Unii Leszno swoimi wynikami z przeszłości zawiesił sobie wysoko poprzeczkę, oczekuje się od niego znacznie więcej niż od wielu innych krajowych seniorów . Tobiasz Musielak w Speedway 2. Ekstralidze : Sezon 2019 - średnia biegowa 2,104 (7. miejsce), drugi z najlepszych Polaków) Sezon 2020 - średnia biegowa 2,121 (7. miejsce), najlepszy Polak) Sezon 2021 - średnia biegowa 2,264 (2. miejsce, najlepszy Polak) Sezon 2022 - średnia biegowa 2,040 (10. miejsce, trzeci z najlepszych Polaków) Sezon 2023 - średnia biegowa 1,944 (15. miejsce, czwarty z najlepszych Polaków) Powyższe statystyki potwierdzają dwie rzeczy. Po pierwsze to, że Musielak obniżył loty, a po drugie to, że wciąż jest jednym z najlepszych Polaków w lidze . W 2023 roku lepsze wyniki od niego osiągnęli tylko: Wiktor Przyjemski, Przemysław Pawlicki i Krzysztof Buczkowski. Dwóch z tej trójki w tegorocznej Speedway 2. Ekstralidze już nie będzie. Żużlowiec Arged Malesy Ostrów powinien ostro powalczyć z Buczkowskim o miano najskuteczniejszego krajowego zawodnika.

PGE Ekstraliga wciąż jest celem Polaka

30-latek był jedynym seniorem w ostrowskiej drużynie, który utrzymał miejsce w składzie po sezonie 2023. Wszystkich pozostałych działacze pożegnali. Ich miejsca zajęli: Chris Holder, Frederik Jakobsen, Gleb Czugunow oraz Wiktor Jasiński. Arged Malesa znajduje się w gronie faworytów do awansu, ale po wypożyczeniu Jakuba Krawczyka wyżej stoją akcje drużyn z Bydgoszczy i Rybnika. Musielak wracający do formy z sezonu 2021 mógłby dać zespołowi dodatkowy impuls.



Wtedy też wzrosłyby jego szanse na powrót do PGE Ekstraligi. Jeszcze rok temu mówił, że to wciąż jego cel, ale wróci tam dopiero, kiedy będzie na to wyzwanie gotowy. Wspomnienia z sezonu 2023 troszkę zepsuły mu kontuzje. Podczas inauguracyjnego meczu w Gdańsku złamał prawy obojczyk. Po kilkutygodniowej pauzie wrócił do ścigania, natomiast na jednym urazie się nie skończyło. Sezon zakończył przedwcześnie, ponieważ w półfinale ligi w Zielonej Górze doznał wieloodłamowego złamania kości piszczelowej.