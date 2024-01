Żużel. Polak poleciał do Ameryki. Niesamowite, kogo tam spotkał

Stany Zjednoczone to popularny kierunek dla żużlowców w okresie jesienno-zimowym. Woźniak, zamieszczając na fotkę z Lotniska Chopina w Warszawie, był bardzo podekscytowany. - Rozpoczynamy naszą podróż do Kalifornii. Dla jednych z nas będzie to podróż życia, dla innych niezapomniana przygoda, a dla mnie jedno i drugie, biorąc pod uwagę mój cel tego wyjazdu. Do usłyszenia po drugiej stronie oceanu! - napisał zawodnik na co dzień startujący w ebut.pl Stali Gorzów.

Woźniak, indywidualny mistrz Polski z 2017 roku, co jakiś czas dzieli się z kibicami zdjęciami z tego wyjazdu. 30-latek łączy przyjemne z pożytecznym, czyli zwiedzanie Ameryki z ostrymi treningami. W takim momencie przygotowań do sezonu sportowiec nie może sobie pozwolić na chwilę całkowitego odpoczynku. Wychowanek Polonii Bydgoszcz pokazał zdjęcia m.in. z Venice Beach, czy Balboa Peninsula. Są to naprawdę piękne miejsca.



Woźniak w Ameryce. Bieganie i rower

Reprezentant Polski w Ameryce biegał po piasku na plaży. Po opisie widać, że ta forma aktywności bardzo mu się spodobała. - W takich okolicznościach noga jakoś lepiej podaje - podkreślił, wrzucając fotkę na InstaStories. W kolejnym dniu Woźniak miał kolejne atrakcje. Był na stadionie żużlowym w Costa Mesa, zapewne towarzyszył mu tam już Greg Hancock. Woźniak kilka tygodni temu zaskoczył, informując wszystkich o nawiązaniu współpracy z Amerykaninem. Czterokrotny mistrz świata dołączył do teamu Polaka.

Obecność tak uznanej persony może tylko wyjść zawodnikowi na dobre, zwłaszcza podczas rund cyklu Grand Prix. Nie wszyscy mają możliwość trenowania z Hancockiem. Już same rozmowy z taką encyklopedią żużla mają ciekawą perspektywę, a Woźniak skorzysta jeszcze na doświadczeniu i wskazówkach od Amerykanina. Na razie byli na rowerach, gdzie pojawił się również Luke Becker. Od lat ten żużlowiec jest uznawany w Polsce za ucznia Hancocka. Kiedyś zabierał go do Polski na treningi, w ostatnim czasie pomagał mu w boksie.



Amerykańska przygoda Woźniaka trwa. Przed nim - i jego rodziną - jeszcze wiele wrażeń. A po powrocie do kraju reprezentant Polski wejdzie w ostatnią fazę przygotowań do rozgrywek, które dla gorzowskiego zespołu mają być bardziej udane od poprzednich (odpali z walki o medale już na etapie ćwierćfinałów).



