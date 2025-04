Zacznie się już tej nocy w Kingston. Gigantyczne pieniądze, wielkie nazwiska

Genialny dawny sprinter z USA Michael Johnson rzucił wyzwanie World Athletics i Diamentowej Lidze, bo tak można już chyba powiedzieć. Na razie stosunkowo nieśmiało, bo jego nowy projekt Grand Slam Track rozpocznie się jeszcze przed oficjalnym startem sezonu na świecie, a za taki można uznać rozgrywane w drugiej połowie kwietnia mityngi Diamentowej Ligi w Chinach. W Kingston na Jamajce lekkoatleci będą rywalizować już teraz, od piątku do niedzieli. Później jednak rywalizacja przeniesie się już do USA: zawody w Miami są planowane od 2 do 4 maja, w Filadelfii od 30 maja do 1 czerwca, wreszcie w Los Angeles - od 27 do 29 czerwca. Reklama

A to już jednak może kolidować z zawodami, które do tej pory nie miały konkurencji.

Lekkoatletyczne gwiazdy ruszają do boju na Jamajce. Wielkie nazwiska i wielkie pieniądze. Początek - już w sobotę polskiego czasu, po północy

Johnson uznał, że do gry muszą wejść duże pieniądze - jak na ten sport, nawet bardzo duże. Budżet na same nagrody to ponad 12,5 mln dolarów. Zwycięzca bądź zwyciężczyni bloku w danym mityngu, a czym jest ów "blok", o tym za chwilę, ma zagwarantowane 100 tys. dolarów. Ósma osoba w stawce zaś 10 tys., czyli tyle, ile w poprzednim sezonie zarabiał zwycięzca zawodów w Diamentowej Lidze.

Na razie rywalizacja odbywać się będzie tylko w biegach, a do tego - w tzw. blokach. Tak u kobiet, jak i u mężczyzn, jest ich sześć:

sprinty krótkie (rywalizacja na 100 i 200 metrów)

krótkie płotki (rywalizacja na 100/110 metrów przez płotki i 100 metrów płaskie)

długie sprinty (rywalizacja na 200 i 400 metrów)

długie płotki (rywalizacja na 400 metrów przez płotki i 400 metrów płaskie)

krótsze dystansie (rywalizacja na 800 i 1500 metrów)

dłuższe dystanse (rywalizacja na 3000 i 5000 metrów)

Trzeba więc umieć odpowiednio połączyć bieganie w swojej koronnej konkurencji z inną, choć niektórym gwiazdom nie powinno to jakoś szczególnie przeszkadzać. Mało tego, startująca w bloku "krótkich płotków" Sydney McLaughlin-Levrone może uzyskać lepszy czas na płaskim dystansie 400 metrów niż np. Marileidy Paulino i Salwa Eid Naser. Emocji będzie sporo, zwłaszcza, że organizatorzy zadbali o to, by w każdej rywalizacji blokowej były gwiazdy. Nie wszystkie największe, bo wielu Europejczykom nie pasował takie termin (ale np. Grantowi Hollowayowi także), niemniej zapowiada się wielkie sportowe święto. Reklama

Sydney McLaughlin-Levrone / AFP

Na co najlepiej zwrócić uwagę z perspektywy polskiego kibica? Oczywiście na rywalizacje pań, w której mogłyby spokojnie być Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska. One jednak miały w planach sezon halowy (w przypadku Bukowieckiej zakończony przedwcześnie), na stadionie pojawią się więc dopiero za miesiąc.

Rewanż za finał igrzysk olimpijskich, choć bez Natalii Bukowieckiej. Pobiegną jej największe rywalki

W każdym bloku są bowiem zawodniczki, które mają status gwiazd i zapewniony udział we wszystkich czerech mityngach. W krótkich sprintach to: Melissa Jefferson, Daryll Neita czy trzykrotna mistrzyni olimpijska z Paryża - Gabby Thomas, specjalistka raczej od 200 metrów. W krótkich płotkach: Masai Russel, Cyrena Samba-Mayela, Ackera Nugent czy Jasmine Camacho-Quinn. Jamajka Nugent była w Nankinie, cudem weszła do finału po swoim potężnym błędzie w półfinale, ale później wywalczyła brązowy medal na 60 m przez płotki, o 0,003 sekundy wyprzedziła Skrzyszowską.

Natalia Kaczmarek i Marileidy Paulino / MARTIN BERNETTI / AFP

Wreszcie w "sekcji" Bukowieckiej, czyli sprintów dłuższych, jest tak mistrzyni olimpijska Marileidy Paulino, niepokonana od półtora roku, jak i wicemistrzyni Salwa Eid Naser. Ta ostatnia kapitalnie rozpoczęła sezon, od biegu poniżej 49 sekund. I już eksperci zapowiadają, że jest gotowa nawet na złamanie bariery 48 sekund, jako trzecia w historii. Podobny plan ma Dominikanka, ale przecież w stawce są też choćby Nickisha Pryce czy Alexis Holmes. Reklama

Wielkie nazwiska są też w innych rywalizacjach, choć można żałować braku Karstena Warholma, Noaha Lylesa, Jakoba Ingebrigtsena czy Hollowaya. Pojawią się za to: Fred Kerley, Oblique Seville, Quincy Hall, Matthew Hudson-Smith, Grant Fisher, Sydney McLaughln-Levrone, Mary Moraa czy Diribe Welteji. Pasjonująco zapowiada się rywalizacja mężczyzn w bloku łączącym 800 i 1500 metrów - tu pojawią się: aktualny mistrz świata na 1500 m Josh Kerr, mistrz olimpijski na 1500 m Cole Hocker, świetny w hali Yared Nuguse, ale też piekielnie szybki na 800 metrów Marco Arop, mistrz świata z Budapesztu i wicemistrz olimpijski z Paryża.

I aż szkoda, że to wszystko odbędzie się bez udziału Polaków.

