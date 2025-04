Nowe informacje ws. mistrzyni świata. Jest gorzej niż podejrzewano

Do mrożących krew w żyłach wypadku doszło podczas mistrzostw Włoch w narciarstwie alpejskim. Podczas slalomu giganta poważny upadek zaliczyła jedna z faworytek, Federica Brignone. Sportsmenka błyskawicznie przetransportowana została do szpitala, gdzie przeszła dokładne badania, a następnie trafiła do kliniki w Mediolanie, gdzie trafiła na stół operacyjny. Teraz z kliniki dotarły bardzo niepokojące informacje na temat stanu zdrowia utytułowanej Włoszki.