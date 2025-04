Zawodnicy jednoczą się ws. Woffindena. Wielkie pieniądze dla kontuzjowanego zawodnika

To już dwunasta edycja turnieju MAXTO ITS IMME, w którym weźmie udział szesnastu zawodników wskazanych przez Ekstraligę Żużlową. Najlepsza czternastka ligi pod względem średniej start w turnieju miała zagwarantowany. Do tego w stawce znalazł się jeszcze najlepszy junior PGE Ekstraligi w wyścigach młodzieżowych sezonu 2024 i zawodnik z "dziką kartą" nominowany przez Speedway Ekstraligę.